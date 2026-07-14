Lietuvos dienaKriminalai

Teismui perduota byla dėl nužudymo Alytaus rajone

2026 m. liepos 14 d. 14:35
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 41-erių Alytaus rajono gyventojas M. L. kaltinamas nužudymu.
Daugiau nuotraukų (1)
Bylos duomenimis, 2025 metų gruodžio 10-osios vėlų vakarą į Alytaus apskrities ligoninę iš šiame rajone esančio namo buvo pristatytas ir dėl patirtų sužalojimų paguldytas vyras, kuris po kelių dienų ligoninėje mirė.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad išgertuvėse dalyvavęs svečias kilusio konflikto metu peiliu sužalojo namo šeimininką. Kaltinamasis peiliu dūrė mažiausiai penkis kartus nukentėjusiajam į veidą, kaklą, plaštaką, šlaunį, pilvą ir krūtinės ląstos sritį, taip padarydamas durtinius-pjautinius sužalojimus, dėl kurių žmogus mirė.
Šiuo metu kaltinamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Susiję straipsniai
Už draugo nužudymą Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė nuosprendį

Už draugo nužudymą Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė nuosprendį (1)

Aiškėja, kokia bausmė gresia Rūdiškėse avariją, per kurią žuvo policininkas, sukėlusiam jaunuoliui

Aiškėja, kokia bausmė gresia Rūdiškėse avariją, per kurią žuvo policininkas, sukėlusiam jaunuoliui (3)

Žudikei – G. Nausėdos dovana: nesutrukdė šiurpios bylos detalės ir ekspertų išvados

Žudikei – G. Nausėdos dovana: nesutrukdė šiurpios bylos detalės ir ekspertų išvados (11)

Vyras kaltinamas nužudymu. Už tai Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
nužudymasBylaAlytaus rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.