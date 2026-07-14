Teismui perduota byla dėl nužudymo Alytaus rajone

Bylos duomenimis, 2025 metų gruodžio 10-osios vėlų vakarą į Alytaus apskrities ligoninę iš šiame rajone esančio namo buvo pristatytas ir dėl patirtų sužalojimų paguldytas vyras, kuris po kelių dienų ligoninėje mirė.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad išgertuvėse dalyvavęs svečias kilusio konflikto metu peiliu sužalojo namo šeimininką. Kaltinamasis peiliu dūrė mažiausiai penkis kartus nukentėjusiajam į veidą, kaklą, plaštaką, šlaunį, pilvą ir krūtinės ląstos sritį, taip padarydamas durtinius-pjautinius sužalojimus, dėl kurių žmogus mirė.
Šiuo metu kaltinamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
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Vyras kaltinamas nužudymu. Už tai Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
nužudymasBylaAlytaus rajonas
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