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Vilniečio skambutis policijai: buvusios žmonos sugyventinis Latvijoje sumušė 7-metį vaiką

2026 m. liepos 14 d. 08:47
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi galimą smurto prieš vaiką atvejį. Pranešėjas teigia, kad 7-metį berniuką Latvijoje sumušė buvusios žmonos sugyventinis.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 13 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1996 m.), pranešimas, kad liepos 11 d. apie 18 val. Latvijos Respublikoje, kitas vyras smurtavo prieš mažametį (gim. 2018 m.,), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, apie galimą smurtą prieš vaiką pareigūnus informavo berniuko tėvas. Paskambinęs pagalbos telefonu jis teigė, kad prieš jo sūnų Latvijoje smurtavo buvusios žmonos sugyventinis (gim. 1996 m.).
Pasak pranešėjo, smurtavęs vyras 7-mečiui sūnui sudavė ne mažiau kaip 3 kartus.
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Policija dėl smurto prieš vaiką pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Jei teisme būtų įrodyta smurtavusio vyriškio kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
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