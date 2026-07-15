Apykoję nuplėšęs ir pasprukęs kalinys vis dar slapstosi – štai kokių bausmių yra sulaukę kiti taip pat pasielgę bėgliai

Kaip jau skelbė Lrytas, birželio 30 d., apie 16 val. 50 min., trumpalaikės išvykos į Vilniaus priklausomybės ligų centrą metu, Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 1-ojo kalėjimo kalinys Vladislav Gaticho (gim. 1994 m.) nusiplėšė elektroninio stebėjimo įrangą (elektroninę apykoję) ir pasišalino.
Apie įvykį nedelsiant buvo informuotos atsakingos institucijos, paskelbta bėglio paieška.
Gyventojus, turinčius informacijos apie ieškomo nuteistojo buvimo vietą, pareigūnai prašo pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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Tuo tarpu Lietuvos kalėjimų tarnyba praneša, kad apykojių (elektroninio stebėjimo įrenginius su globaliojo pozicionavimo sistema (GPS)) naudojimas kalinių priežiūrai yra įprasta praktika. Apykojės, pasak pranešimo, suteikia nuteistiesiems galimybę savo elgesiu įrodyti daromą pažangą prieš grįžtant į visuomenę. Tačiau pasitaiko atvejų, kai bandoma išvengti judėjimo kontrolės, o tai sukelia teisinių pasekmių.
„Visais atvejais, nustačius apykojės pažeidimą ar praradus signalą, stebėtojai gauna pranešimą, į kurį nedelsiant reaguojama: Lietuvos kalėjimų tarnybos arba policijos pareigūnai vyksta į prietaiso buvimo vietą ir aiškinasi pažeidimo priežastis arba vykdo paiešką.
Nustačius pažeidimą, nuteistieji sulaikomi, grąžinami į kalėjimą ir pradedami ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 242 straipsnį „Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą“ ir 187 straipsnį „Turto sunaikinimas ar sugadinimas“, jei apykojė sugadinama arba prarandama“, – rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
Lietuvos kalėjimų tarnyba taip pat pateikia keletą pavyzdžių iš 2025 metais pasibaigusių baudžiamųjų bylų, kai nuteistieji, turėję galimybę trumpalaikėms išvykoms iš kalėjimo su apykojėmis, buvo įpareigoti nustatytu laiku sugrįžti į įkalinimo įstaigą, tačiau to nepadarė ir sugadino apykojes.
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Nuteistajam A. P. už negrįžimą į kalėjimą ir apykojės sugadinimą buvo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis pripažintas recidyvistu, taip pat iš jo Lietuvos kalėjimų tarnybai priteista 1 618 eurų žala už sugadintą turtą.
Nuteistajam K. T. už negrįžimą į kalėjimą ir apykojės sugadinimą paskirta 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Jis pripažintas recidyvistu, taip pat iš jo Lietuvos kalėjimų tarnybai priteista 1 250 eurų žala už sugadintą turtą.
Nuteistajam J. J. už negrįžimą į kalėjimą ir apykojės sugadinimą paskirta 1 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, taip pat Lietuvos kalėjimų tarnybai priteista 1 250 eurų žala už sugadintą turtą.
Lietuvos kalėjimų tarnybaapykojisPravieniškių 1-asis kalėjimas
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