Į Baltarusiją važiavęs Afganistano pilietis pasieniečiams pateikė padirbtą savo šalies pasą

Antradienio naktį Medininkų PKP dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai tikrino iš Lietuvos važiuojančio maršrutinio autobuso „Neoplan“, registruoto Baltarusijoje, keleivių dokumentus. Pasieniečių dėmesį patraukė vieno jų, 31-erių Afganistano piliečio pateiktas pasas, kuris sukėlė abejonių dėl autentiškumo. Keleivis buvo išlaipintas iš autobuso ir palydėtas į Medininkų PKP administracines patalpas.
Atidžiai ištyrę Afganistano pasą, VSAT pareigūnai nustatė ne vieną požymį, nebūdingą originaliam dokumentui, o tai leido padaryti prielaidą, kad svetimšalio pateiktas pasas – visiška klastotė.
Užsienietis teigė pasą gavęs Afganistane oficialiai. Jis taip pat nurodė turintis Portugalijos išduotą leidimą laikinai gyventi ir vykstantis į Baltarusiją turistiniais tikslais.
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Pasieniečiai Afganistano pilietį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Dėl paso suklastojimo arba tokio paso panaudojimo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Trečiadienį afganistaniečiui teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui.