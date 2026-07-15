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Kriminalai
Į Marijampolės kalėjimą bandyta permesti 3 telefonus
2026 m. liepos 15 d. 08:32
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Bandymai į laisvės atėmimo vietas perduoti neleistinus daiktus nesiliauja, tačiau pareigūnų darbas padeda jiems užkirsti kelią.
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Liepos 14 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjimo budėtojas aptiko rudos spalvos paketą.
Jame buvo trys mobiliojo ryšio telefonai.
Radinys paimtas, o dėl įvykio atliekamas tyrimas.
Marijampolės kalėjimas
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