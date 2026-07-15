Į policiją panevėžietis savo BMW atvairavo smarkiai apgirtęs – įkliuvo vos pajudėjęs nuo komisariato

Kaip praneša Panevėžio apskrities VPK, liepos 14 d., apie 11 val., Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja Rosita Klimkevičienė, vykdydama tarnybines pareigas, priėmė žmogų, atvykusį administracinio nusižengimo protokolo surašymui.
Bendraudama su vyru pareigūnė pastebėjo, kad jis gali būti neblaivus, todėl pasiteiravo, kaip šis atvyko į policijos komisariatą. Vyras nurodė, kad atvežė draugas.
Baigusi administracinę procedūrą ir atsisveikinusi su vyru, tyrėja nusprendė įsitikinti, ar jis iš tiesų išvyks kaip keleivis. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad vos išėjęs iš komisariato ir gavęs paskirtą baudą už kitus pažeidimus, vyras sėdo prie savo automobilio BMW vairo.
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Pareigūnė nedelsdama informavo Reagavimo skyriaus pareigūnus. Automobilis buvo operatyviai sustabdytas Beržų gatvėje.
Patikrinus vairuotoją, jam nustatytas 2,19 prom. girtumas.
„Profesionalūs ir budrūs tyrėjos veiksmai padėjo užkirsti kelią galimai pavojingai situacijai keliuose. Dėl pareigūnės pastabumo į Panevėžio gatves neišvažiavo stipriai neblaivus vairuotojas, kurio kelionė galėjo baigtis skaudžiomis pasekmėmis“, – rašoma Panevėžio apskrities VPK pranešime.
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