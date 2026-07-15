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Klaipėdoje po susidūrimo su motoroleriu automobilis „Volvo“ spruko iš avarijos vietos

2026 m. liepos 15 d. 10:40
Lrytas.lt
Klaipėdos policija ieško automobilio „Volvo“ ir jo vairuotojo, kuris nuvažiavo iš avarijos vietos po susidūrimo su motoroleriu. Per avariją apgadintas dar vienas automobilis.
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Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 14 d. apie 17 val. 50 min. Klaipėdoje, Liepojos pl. ir Panevėžio g. sankryžoje, automobilis „Volvo“ susidūrė su motoroleriu „Yamaha“, kurį vairavo 2009 m. gimęs vaikinas.
Po susidūrimo motoroleris dar apgadino kitą automobilį „Buick“, kurį vairavo 1955 m. gimusi moteris.
Po susidūrimo automobilis „Volvo“ iš eismo įvykio vietos nuvažiavo.
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