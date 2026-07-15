Klaipėdoje po susidūrimo su motoroleriu automobilis „Volvo“ spruko iš avarijos vietos

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 14 d. apie 17 val. 50 min. Klaipėdoje, Liepojos pl. ir Panevėžio g. sankryžoje, automobilis „Volvo“ susidūrė su motoroleriu „Yamaha“, kurį vairavo 2009 m. gimęs vaikinas.
Po susidūrimo motoroleris dar apgadino kitą automobilį „Buick“, kurį vairavo 1955 m. gimusi moteris.
Po susidūrimo automobilis „Volvo“ iš eismo įvykio vietos nuvažiavo.
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Motorolerio vairuotojas perduotas medikams.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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