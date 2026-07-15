Lenkijoje praėjusią parą sučiupti dar 7 migrantai, nelegaliai atėję iš Lietuvos

Kaip informuoja patys Lenkijos pasieniečiai, liepos 14 d. buvo sulaikyti 5 Somalio piliečiai ir po vieną Maroko bei Etiopijos pilietį. Jie neturėjo dokumentų, leidžiančių atvykti į Lenkiją ir būti šalies teritorijoje.
Nustatyta, kad migrantai Lenkijos sieną iš Lietuvos kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje.
Užsieniečiai grąžinti Lietuvos pareigūnams. Nuo metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams grąžino daugiau nei 940 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš mūsų šalies.
migrantaiLenkijapasieniečiai
Rodyti daugiau žymių