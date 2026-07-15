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Lenkijos greitkelyje sučiuptas lietuvis, vairavęs Vokietijoje vogtą „Mercedes“

2026 m. liepos 15 d. 13:39
Lrytas.lt
Centrinėje Lenkijoje įkliuvo Lietuvos pilietis, vairavęs Vokietijoje vogtą automobilį „Mercedes-Benz“. Lietuvos įkliuvo greitkelyje, jungiančiame Vokietiją ir Lenkijos sostinę Varšuvą.
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Kaip pranešė Lenkijos policija, liepos 11 d., kiek po po 11 val. ryto, pareigūnai gavo informacijos, kad Vokietijoje vogtas juodas automobilis „Mercedes“ gali važiuoti greitkeliu tarp Poznanės ir Varšuvos.
Į greitkelį A2, kuriuo, kaip nurodyta, važiavo vogtas automobilis, nuskubėjo pareigūnai, kurie kiek po 12 val. Lodzės vaivadijos teritorijoje (centrinė Lenkijos dalis) pastebėjo mašiną, atitinkančią pateiktą aprašymą. Sutapo markė, spalva, modelis, tačiau automobilio registracijos numeriai skyrėsi nuo nurodytų pranešime.
Nepaisant šio nesutapoimo, buvo nuspręsta automobilį sustabdyti, kadangi valstybiniai numeriai galėjo būti pakeisti.
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Vairuotojas pakluso policijos nurodymams ir sustabdė automobilį saugioje vietoje, poilsio aikštelėje. Paaiškėjo, kad automobilį vairavo 36 metų Lietuvos pilietis.
Patikrinimo metu nustatyta, kad vairuotojas neturi automobilio raktelių. Be to, automobilyje buvo rasti valstybiniai numerio ženklai, kurie sutapo su pranešime apie vogtą automobilį nurodytais numeriais.
Pareigūnai patikrino automobilio VIN numerį policijos informacinėse sistemose. Tai patvirtino, kad automobilis buvo įtrauktas į ieškomų sąrašą.
Automobilis buvo sulaikytas, jį vairavęs 36 metų lietuvis uždarytas į areštinę. Jam pateikti įtarimai dėl transporto priemonei nepriskirtų valstybinių numerio ženklų naudojimo ir disponavimo vogtu turtu. Už tai Lenkijoje gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
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