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Lenkijos pasieniečiai sučiupo du lietuvius, į kaimyninę šalį atvykusius susirinkti balionais atskraidintų cigarečių

2026 m. liepos 15 d. 15:29
Lrytas.lt
Lenkijos pasieniečiai sulaikė du Lietuvos piliečius, kurie atvyko susirinkti kontrabandinių cigarečių, oro balionais atskraidintų iš Baltarusijos.
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Kaip pranešė patys Lenkijos pasieniečiai, Palenkės pasienio apsaugos pareigūnai sulaikė du vyrus, bandžiusius susirinkti oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes.
Kuznicos (Kuznica yra kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, apie 54 km į šiaurės rytus nuo vaivadijos centro Balstogės, šalia kurio yra du sienos perėjimo punktai su Baltarusija) pasienio apsaugos posto pareigūnams sualikius įtariamuosius paaiškėjo, kad abu yra Lietuvos piliečiai.
Vyrai buvo atvykę pasiimti 350 cigarečių pakelių be lenkiškų akcizo ženklų. Cigaretės buvo atskraidintos oro balionu.
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