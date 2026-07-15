Lenkijos pilietis iš Latvijos per Lietuvą vežė šešis neteisėtus migrantus

Antradienio rytą, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams perdavus turimą informaciją, Kėdainių rajono policijos pareigūnai ties Aristavo kaimu (Kėdainių r.) sustabdė Lenkijoje registruotą automobilį „Škoda Octavia“.
18-mečio Lenkijos piliečio vairuojamas automobilis buvo sausakimšas keleivių. Šeši svetimšaliai vyrai jokių asmens dokumentų, kurie patvirtintų jų tapatybę ir pilietybę, neturėjo. Penki iš jų prisistatė Sudano piliečiais, vienas – Jemeno.
Raudoną škodą vairavęs lenkas buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje.
Susiję straipsniai
Neteisėtai Lietuvoje atsidūrusius migrantus pasieniečiai perdavė VSAT užsieniečių registracijos centro Pabradėje pareigūnams. Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Trečiadienį Lenkijos piliečiui teismas paskyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Automobilis „Škoda Octavia“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
migrantailenkassulaikymas
Rodyti daugiau žymių