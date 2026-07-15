Lietuvos dienaKriminalai

Lenkijos pilietis iš Latvijos per Lietuvą vežė šešis neteisėtus migrantus

2026 m. liepos 15 d. 17:11
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, Kėdainių rajone buvo sulaikytas Lenkijos pilietis, gabenęs šešis neteisėtus migrantus.
Daugiau nuotraukų (1)
Antradienio rytą, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams perdavus turimą informaciją, Kėdainių rajono policijos pareigūnai ties Aristavo kaimu (Kėdainių r.) sustabdė Lenkijoje registruotą automobilį „Škoda Octavia“.
18-mečio Lenkijos piliečio vairuojamas automobilis buvo sausakimšas keleivių. Šeši svetimšaliai vyrai jokių asmens dokumentų, kurie patvirtintų jų tapatybę ir pilietybę, neturėjo. Penki iš jų prisistatė Sudano piliečiais, vienas – Jemeno.
Raudoną škodą vairavęs lenkas buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje.
Susiję straipsniai
Pasieniečiai sučiupo tris migrantus į Lenkiją vežusį ukrainietį

Pasieniečiai sučiupo tris migrantus į Lenkiją vežusį ukrainietį

Lenkijoje praėjusią parą sučiupti dar 7 migrantai, nelegaliai atėję iš Lietuvos

Lenkijoje praėjusią parą sučiupti dar 7 migrantai, nelegaliai atėję iš Lietuvos

Pasinaudoję Interpolo ieškomais dokumentais du afganai iš Vilniaus tikėjosi išskristi į Paryžių

Pasinaudoję Interpolo ieškomais dokumentais du afganai iš Vilniaus tikėjosi išskristi į Paryžių

Neteisėtai Lietuvoje atsidūrusius migrantus pasieniečiai perdavė VSAT užsieniečių registracijos centro Pabradėje pareigūnams. Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Trečiadienį Lenkijos piliečiui teismas paskyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Automobilis „Škoda Octavia“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
migrantailenkassulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.