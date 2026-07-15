Pasinaudoję Interpolo ieškomais dokumentais du afganai iš Vilniaus tikėjosi išskristi į Paryžių

Ankstyvą pirmadienio rytą Vilniaus oro uoste Šengeno išvykimo terminale, prie įlaipinimo vartų, laipinant keleivius, skrendančius reisu į Paryžių, patruliavę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai patikrino du jiems įtarimų sukėlusius svetimšalius.
Pirmasis jų prisistatė Prancūzijos piliečiu ir VSAT pareigūnams pateikė šios šalies asmens tapatybės kortelę, galiojančią iki 2027-ųjų kovo. Taip pat vyras parodė savo išmaniajame telefone išsaugotą įlaipinimo kortelę skrydžiui į Prancūzijos sostinę.
Antrasis keleivis pasieniečiams teigė esąs Belgijos pilietis ir parodė iki 2029-ųjų birželio galiojančią tapatybės kortelę, o telefone – įlaipinimo kortelę minėtam skrydžiui.
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Kilus įtarimui, kad pateikti dokumentai nepriklauso keliautojams, VSAT pareigūnai abu vyrus pristatė į antrąją kontrolės liniją išsamesnei daiktų apžiūrai ir dokumentų autentiškumui nustatyti.
Tuomet užsienietis prisipažino iš tiesų turįs Afganistano pilietybę ir parodė telefone išsaugotą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios Priėmimo ir integracijos agentūros (PIIA) Vilniaus priėmimo centro pažymėjimą, išduotą 21-erių Afganistano piliečiui. Iš ten jis pasišalinęs savavališkai, prancūziškas dokumentas jam nepriklausąs, gavęs jį paštu už 2 000 eurų. Jo tikslas – patekti į Prancūziją, kur gyvena jo draugai.
Analogiškus parodymus davė ir antrasis sulaikytasis, į Paryžių susiruošęs 23-ejų afganistanietis, taip pat pabėgęs iš PIIA Vilniaus priėmimo centro.
Interpolo duomenų bazėje pasieniečiai nustatė, kad abu jiems pateikti dokumentai – vogti: prancūziška tapatybės kortelė ieškoma nuo pernai gegužės 19 d., belgiška – nuo šių metų liepos 6 d.
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