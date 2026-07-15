Praėjusią parą dar keturios Vilniaus apskrities gyventojos policijai pasiskundė, kad jas apgavo sukčiai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 14 d. gautas moters (gimusi 1958 m.) pranešimas, kad liepos 9 d. nuo 17 val. 30 min. iki 20 val. 20 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 800 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat liepos 14 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1956 m.) pranešimas, kad liepos 13 d. apie 9 val. 35 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotoju bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 1 800 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1952 m.) pranešimas, kad liepos 13 d. apie 13 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 100 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
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Vilniaus apskrities VPK gautas ir pranešimas, kad tą pačią dieną apie 11 val. 30 min. Šalčininkų r., į moters (gimusi 1946 m.) namus atėjusi nepažįstama moteris apgaule išviliojo 3 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimaseurai
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