Kaip Lrytas sužinojo Šiaulių apskrities policijoje, incidentas liepos 15 d. įvyko apie 12 val. 20 min. Pirminiais duomenimis, Vairo g. buvo šauta į automobilyje BMW sėdintį vyrą (gim. 1991 m.).
Liudininkai Lrytas pranešė, kad po šūvių į įvykio vietą suvažiavo gausios policijos pajėgos. Eismas Vairo g. greta sporto klubo buvo uždarytas, viskas buvo aptverta.
Apšaudytą vyriškį greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
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Ar dėl šio įvykio yra sulaikytų įtariamųjų, kol kas neaišku.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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