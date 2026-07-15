Sukčiai iš kaunietės išviliojo 81 tūkst. eurų – policijai pavyko sučiupti du įtariamuosius

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 14 d. apie 21 val. 05 min. į Kauno apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1968 m.), kuri pareiškė, kad nuo liepos 3 d. iki Liepos 14 d. Kaune, būnant namuose, jai paskambino (kalbėjo rusų kalba) nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 81 400 eurų.
Įtariamieji du vyrai (gimę 1988 m. ir 2001 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
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