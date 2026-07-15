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Trakų r. ir Vilniuje avarijas sukėlė girti vairuotojai

2026 m. liepos 15 d. 10:11
Lrytas.lt
Du girti vairuotojai antradienį Trakų rajone ir Vilniuje sukėlė avarijas. Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 14 d. apie 15 val. 15 min. Trakų r., Rūdiškių seniūnijoje, Anglininkų kaime, susidūrė motociklas „Berreta 250“, vairuojamas girto vyro (gim. 2004 m.), ir dviratis, vairuojamas moters (gimusi 2001 m.).
Po avarijos motociklininkui nustatytas 2,21 prom. girtumas.
Taip pat liepos 14 d. apie 19 val. Vilniuje, Sodų g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas girto vyro (gim. 1998 m.), atsitrenkė į sustojusį automobilį „Audi“, vairuojamą kito vyro (gim. 1983 m.).
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Avarijos kaltininkui nustatytas 1,77 prom. girtumas.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
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