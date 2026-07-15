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Valandą trukusi gelbėjimo operacija Pasvalyje: ugniagesiai išgelbėjo žemėmis užverstą vyrą

2026 m. liepos 15 d. 15:41
Lrytas.lt
Pasvalyje per sunkią gelbėjimo operaciją trečiadienį išgelbėtas gilioje duobėje žemėmis užverstas vyras.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, liepos 15 d. apie 11 val. 23 min. gautas pranešimas, kad Pasvalyje, Vilniaus g., statybvietėje žemės užvertė žmogų. 
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad žmogus iki juosmens užverstas 2,8 metrų gylio duobėje, ten dar užkrito gelžbetoninė plokštė.
Žmogaus gelbėjimo operacija truko valandą, buvo naudojama daug specialios gelbėjimo technikos. Galiausiai gelžbetoninę plokštę stabilizavus, sutvirtinus gruntą, kad neslinktų daugiau, ugniagesiai žmogų atkasė kastuvais ir iškėlę iš duobės perdavė greitosios pagalbos medikams.
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Pirminiais duomenimis, nukentėjęs vyras medikams perduotas sąmoningas.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaPasvalysžemės
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