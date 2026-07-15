Vilnietė bandė papirkti policininką, kad šis užmerktų akis dėl smurto artimoje aplinkoje

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 14 d. apie 2 val. Vilniuje, Rodūnios kel., bute, moteris (gimimusi 1957 m.) bandė duoti 400 eurų kyšį Vilniaus apskrities VPK Reagavimo valdybos tyrėjui, kad pareigūnas netrauktų atsakomybėn ir nepradėtų ikiteisminio tyrimo vyrui (gim. 1966 m.) dėl smurto artimoje aplinkoje bei leistų jam grįžti į namus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Kyšispareigūno papirkimassmurtas artimoje aplinkoje
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