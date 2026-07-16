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Aiškėja naujos detalės apie išpuolį prieš mergaitę Marijampolėje: prabilo prokurorė

2026 m. liepos 16 d. 13:29
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Po išpuolio Marijampolės parke, kai paauglės buvo sumušta kita mergaitė, Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskienė sakė, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
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„Šiuo metu tikslių sužalojimų pasakyti negaliu, tačiau kad tokie rimti (kaip šonkaulių lūžis – ELTA) sužalojimai būtų padaryti, duomenų šiuo metu nėra. Kiek smūgių (buvo suduota – ELTA), irgi nėra tiksliai nustatyta, tai bus padaryta ikiteisminio tyrimo metu – tiksliai bus nustatytos aplinkybės. O šiuo metu – kad nemažai smūgių suduota, tikrai nemažai. Tačiau kiek tiksliai, bus nustatyta ikiteisminio tyrimo metu“, – ketvirtadienį žurnalistams Marijampolėje sakė V. Sakalauskienė.
Jos teigimu, pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, mergaitės yra pažįstamos.
„Konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle – tokius duomenis turime“, – nurodė prokurorė.
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Incidentas įvyko Marijampolėje, Poezijos parke. Kaip sakė prokurorė, prieš vieną nepilnametę smurtavo kita. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, ji išleista namo.
„Į teisėsaugos institucijas kreipėsi mergaitės artimieji. Šiuo metu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminį tyrimą atlieka Marijampolės policijos komisariato tyrėjai, o organizuoja ir kontroliuoja ikiteisminį tyrimą Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė“, – sakė V. Sakalauskienė.
Ji neturi duomenų, ar smurtavusi mergaitė buvo žinoma teisėsaugai.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jeigu būtų nustatyti sunkesni sužalojimai, pasak Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos, yra tikimybė, kad jis bus perkvalifikuotas.
Nepilnamečių smurtas Marijampolėje.<br>Stopkadrai i Daugiau nuotraukų (3)
Nepilnamečių smurtas Marijampolėje.
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„Visų pirma atsakomybė už šitą nusikalstamą veiką numatyta Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje. Yra numatytos kelios alternatyvios bausmės. Rimčiausia bausmė yra laisvės atėmimas iki 2 metų. Tačiau, turimais duomenimis, mergaitė, kuri smurtavo, yra 2012 metų gimimo. Tai bus sprendžiama, ar ji gali būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau nustatysime kitas aplinkybes ir dėl kitų dalyvavusių asmenų, nes, kaip matėte viešoje erdvėje išplitusiuose vaizdo įrašuose, ten dalyvavo daugiau jaunuolių. Tada bus sprendžiama – išsiaiškinus, kas dalyvavo, kiek ir kokios tikslios tos aplinkybės to smurtavimo“, – nurodė V. Sakalauskienė.
Smūgiai rankomis, kojomis, telefonu
Prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto.
Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
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