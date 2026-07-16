Lietuvos dienaKriminalai

Buvęs Klaipėdos policininkas siunčiamas į teismą aiškintis dėl laikyto didelio kiekio narkotikų

2026 m. liepos 16 d. 14:21
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūra su kaltinamuoju aktu teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 30-metis dabar jau buvęs Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas kaltinamas neteisėtu labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymu ir gabenimu.
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Bylos duomenimis, kaltinamasis 2025 m. gegužės 9 d. automobilyje Klaipėdos rajone, įtariama, neteisėtai laikė ir gabeno labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų – psichotropines medžiagas 3-chlormetkatinoną (3-CMC), MDMA, 4-bromometkatinoną (4-BMC) bei narkotinę medžiagą – kanapes. Šios medžiagos buvo rastos ir paimtos policijos pareigūnų automobilio kratos metu.
Be to, tą patį vakarą kitame automobilyje, stovėjusiame Kretingoje, kaltinamasis, manoma, neteisėtai laikė miltelius su psichotropine medžiaga – 3-chlormetkatinonu (3-CMC). Ši medžiaga rasta ir paimta 2025 m. gegužės 10 d. policijos pareigūnams atlikus kratą.
Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.
NarkotikaiBylaKlaipėda
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