Greta Šiaulių sudegintas 20-metis automobilis „Toyota Avensis“

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 15 d. apie 13 val. 20 min. Šiaulių r., Bubių kaime sudegė automobilis „Toyota Avensis“ (pagamintas 2006 m.).
Įtariamas padegimas. Automobilio savininkas ir nuostolis nustatinėjama.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad ugniagesiams atvykus, automobilis „Toyota Avensis“ degė atvira liepsna.
Susiję straipsniai
Gaisro metu sudegė visos degios automobilio detalės. Apdegė šalia augusių keturių medžių šakos.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
padegimasŠiaulių rajonassudegė automobilis
Rodyti daugiau žymių