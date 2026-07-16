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Greta Šiaulių sudegintas 20-metis automobilis „Toyota Avensis“

2026 m. liepos 16 d. 09:40
Lrytas.lt
Šiaulių policija aiškinasi, kas ir kodėl sudegino 20 metų senumo automobilį „Toyota Avensis“.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 15 d. apie 13 val. 20 min. Šiaulių r., Bubių kaime sudegė automobilis „Toyota Avensis“ (pagamintas 2006 m.).
Įtariamas padegimas. Automobilio savininkas ir nuostolis nustatinėjama.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad ugniagesiams atvykus, automobilis „Toyota Avensis“ degė atvira liepsna.
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Įvykio aplinkybės tiriamos.
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