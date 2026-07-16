Į Latviją įsibrovusius migrantus 27 km sekė ir sulaikė Neringos užkardos kinologas su belgų avigane Moka

Nustačius valstybės sienos pažeidimą, naktį iš antradienio į trečiadienį kinologas R. Rusteika su tarnybiniu šunimi, pusketvirtų metų belgų avigane Moka, ėmė persekioti pažeidėjus. Pėdsakai vedė per miškingą ir pelkėtą vietovę, kai kuriose vietose vandens telkinių gylis siekė pasieniečio krūtinę. Nepaisant vietovės sudėtingumo ir nakties tamsos, įveikę 27 kilometrus kinologas su Moka sulaikė Latvijos valstybės sienos pažeidėjus – keturių neteisėtų migrantų grupę.
R. Rusteika su kolege, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos kinologe Aušra Adomauskaite, trečiadienio vakare grįžo iš Latvijos. Jiedu kartu su dar septyniais Lietuvos pasieniečiais nuo liepos 1 d. Latvijoje padėjo šios šalies Valstybės sienos apsaugos tarnybai užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus.
Valstybės sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus Lietuvos pasieniečiai, koordinuojami Latvijos kolegų, vykdė problematiškiausiuose valstybės sienos ruožuose.
Naujas migrantų būdas: 18 atėjūnų atropojo urvu
Tą patį trečiadienį į Lietuvą sugrįžusius pasieniečius pakeitė kita, taip pat devynių VSAT pareigūnų iš VSAT Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių grupė, kurioje irgi yra du kinologai su tarnybiniais šunimis.
Antroji Lietuvos pasieniečių pamaina į Latviją išvyko taip pat savo tarnybiniu transportu ir su savo ekipuote bei ginklais. Su šia komandiruote susijusios išlaidos dengiamos Lietuvos VSAT lėšomis.
Planuojama, kad šie pasieniečiai, kaip ir anksčiau latviams padėję VSAT pareigūnai, Latvijoje dirbs dvi savaites. Vėliau sprendimai dėl tokios pagalbos bus priimami atsižvelgiant į situaciją prie kaimynų sienos su Baltarusija.
Lietuvos pasieniečiai tokią pagalbą kolegoms Latvijoje yra teikę taip pat ir 2023–2025 m.
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Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Su šia šalimi Latvija turi 4 kartus trumpesnę sieną nei Lietuva su Baltarusija (atitinkamai 173 km ir 679 km). Į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyti dar Baltarusijos pusėje 8 118 migrantų. Tai kone 9 kartus daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią 905 atėjūnams.
Šiemet lyginant su praėjusių metų situacija daugiau kaip 4 kartus išaugo ir vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautai. Šis reiškinys susijęs su neteisėtais migrantais , kurie iš Baltarusijos nelegaliai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją.
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