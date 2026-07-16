Išradingas „dropų“ slėpimas nepadėjo – policija sulaikė kvaišalus platinusį vyrą

Reaguodami į nustatytas grėsmes ir atlikę didelės apimties informacijos analizę, pareigūnai išsiaiškino Jurbarko miesto gyventoją, kuris, kaip įtariama, narkotines medžiagas tokiu būdu slėpė ir platino Jurbarko rajone.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatyta, kad įtariamasis narkotines medžiagas galėjo platinti ne tik Jurbarke, bet ir Marijampolėje, Vilkaviškyje bei kituose miestuose. Taip pat surinkta duomenų, kad „dropai“ neretai būdavo paliekami netoli švietimo įstaigų teritorijų, todėl narkotinės medžiagos galėjo tapti lengviau pasiekiamos moksleiviams.
Surinkus pakankamai duomenų apie galimai vykdomą nusikalstamą veiklą, liepos 14 d. buvo surengta įtariamojo sulaikymo operacija.
Smūgis narkotikų kontrabandininkams – neteko daugiau nei 800 kg kokaino: dar 220 kg nepasiekė Lietuvos
Atliekant sulaikyto vyro kratą, jo drabužių kišenėse rasta daug vakuuminių paketų – jau paruoštų „dropų“ – su, kaip įtariama, kokainu ir kanapėmis. Nemažai tokių paketų rasta ir įtariamojo automobilyje.
Per kratą sulaikytojo naudotame garaže Jurbarko mieste pareigūnai taip pat aptiko du vakuuminius paketus su galimai narkotine medžiaga – kokainu.
Iš viso operacijos metu Jurbarko rajono policijos pareigūnai rado apie 150 gramų, kaip įtariama, kokaino ir apie 100 gramų galimai narkotinės medžiagos – kanapių.
Jurbarko rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teismo sprendimu sulaikytam Jurbarko miesto gyventojui paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
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Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Edgaras Charisovas pabrėžia, kad kovojant su narkotinių medžiagų platintojais itin svarbi visuomenės pagalba.
Gyventojų prašoma atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius žmones – ką nors užkasinėjančius, slepiančius, prie įvairių objektų tvirtinančius ar viešosiose vietose paliekančius neaiškius daiktus. Pastebėjus tokią veiklą, prašoma apie ją nedelsiant pranešti policijos pareigūnams.