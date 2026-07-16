Po paauglės sumušimo – Marijampolės savivaldybės reakcija: prabilo apie tėvų atsakomybę

„Nesmagu, kad mūsų mieste tokie incidentai vyksta. Kas susiję su pagalba toms šeimoms, ji yra teikiama – ir psichologo, ir kitų specialistų, kurių pagalbos jiems reikia“, – teigė administracijos direktorius.
Jis taip pat teigė, kad savivaldybė jau aptarė situaciją su policijos ir vaiko teisių atstovais.
N. Mašalaitis pažymėjo, kad savivaldybė daug dėmesio skiria vaikų ir jaunimo užimtumui vasarą, organizuojamos įvairios veiklos ir stovyklos, tačiau dalis nepilnamečių vis tiek renkasi laiką leisti gatvėse.
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„Marijampolė didelį dėmesį skiria vasaros užimtumui – vyksta daug įvairių veiklų, stovyklų ir savaitinių stovyklų. Deja, turime tokią dalį jaunimo, kuriems labiau patinka būriuotis ir užsiimti ne visai gerais dalykais“, – kalbėjo jis.
Vis dėlto, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, didžiausia atsakomybė tenka nepilnamečių tėvams.
„Pirmiausia atsakomybė yra tėvų, kad pasirūpintų savo vaikais vasaros metu, kad jie užsiimtų tinkamomis veiklomis, o ne leistų vaiką be priežiūros. Mes tikrai nesišaliname šios problemos ir atsakomybės, bet pirmoje vietoje tai yra tėvų atsakomybė“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Prokurorės teigimu, mergaitė buvo sumušta dėl komentarų socialiniame tinkle. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiajai buvo suduoti smūgiai rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu, o įvykį stebėję asmenys jį filmavo. Vėliau vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose.
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