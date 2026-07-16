Kaip rašoma Marijampolės policijos pranešime, socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas konfliktas tarp nepilnamečių merginų Marijampolėje, Poezijos parke.
„Informuojame, kad 2026 m. liepos 15 d. Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate dėl šio įvykio pradėta įvykio aplinkybių patikslinimo medžiaga. Konflikte dalyvavusi nepilnametės yra nustatytos, šiuo metu tikslinamos visos įvykio aplinkybės.
Prašome gyventojų nebeplatinti šio įvykio vaizdo įrašų ir nuotraukų, taip pat susilaikyti nuo nepilnamečių tapatybės viešinimo, įžeidžių komentarų, grasinimų ar raginimų susidoroti.
Priimtas sprendimas dėl pernai žiauriai nužudyto 15-mečio: suėmimo laiką lėmė lengvinanti aplinkybė
Vaizdo įrašuose užfiksuoti nepilnamečiai ir smurtinio pobūdžio veiksmai. Tolesnis tokio turinio platinimas gali dar labiau pakenkti vaikams, pažeisti jų privatumą, skatinti patyčias“, – rašoma policijos pranešime.
Įtariamoji – 12-metė
Kaip praneša agentūra Elta, vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą. Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie minėtą įvykį buvo gautas.
Susiję straipsniai
„Buvo kreiptasi. Pirminiais duomenimis, buvo nustatyta įtariamoji – dvylikametė. Vakar (liepos 15 d. – red. past.) buvo pradėtas aplinkybių medžiagos patikslinimas“, – Eltai komentavo J. Vasiliauskienė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Liepos 16 prokuratūra pranešė, kad dėl įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip rašoma prokuratūros pranešime, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Tomas Staniulis pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl liepos 15 d. vakare Marijampolės Poezijos parke įvykusio smurtavimo prieš nepilnametę merginą.
„Pradiniais turimais duomenimis, nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Kiti šalia buvę nepilnamečiai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą.
Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau jei tiesa yra tai, kad smurtavusi nepilnametė yra vos 12 metų, tai baudžiamosios atsakomybės ji išvengs, nes pagal Lietuvos įstatymus nepilnamečiai dėl ta tikrų nusikaltimų teisiami gali būti tik nuo 14 metų.
nepilnamečiaiSmurtasMarijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rodyti daugiau žymių