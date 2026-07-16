Rokiškio r. sudegė ūkinis pastatas ir gyvenamasis namas – įtariamas padegimas

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 15 d. apie 2 val. 30 min. Rokiškio r., Onuškio kaime, sodyboje kilo gaisras, kurio metu sudegė ūkinis pastatas, gyvenamojo namo stogas ir prieangis bei apdegė namo vidus.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad gaisrą Juodupės seniūnijoje, Onuškio kaime, Komarų g. gesino gausios gelbėtojų pajėgos.
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Gelbėtojams atvykus, medinis vieno aukšto namas ir ūkinis pastatas jau degė atvira liepsna.
Gaisro metu nudegė namo stogas, išdegė mansarda, pradegė perdanga, sulietas pirmas aukštas. Taip pat nudegė ūkinio pastato stogas, sudegė perdanga, sudegė medinė pastato dalis. Buvo išgelbėta medinė klėtis.
Policija surinko įvykio medžiagą ir aiškinasi incidento aplinkybes.