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Šaudynės Šiauliuose: byla perkvalifikuota į pasikėsinimą nužudyti, Jonavoje sulaikyti 2 įtariamieji

2026 m. liepos 16 d. 14:13
Lrytas.lt
Tiriant trečiadienį įvykusių šaudynių Šiauliuose bylą, pareigūnai skelbia Jonavoje sulaikę du įtariamuosius. Byla iš viešosios tvarkos pažeidimo perkvalifikuota į pasikėsinimą nužudyti.
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Apie rimtą incidentą, trečiadienį nutikusį Šiauliuose, pirmasis dar tą pačią dieną informavo Lrytas. Kaip jau skelbta, liepos 15 d., apie 12 val. 20 min., Šiauliuose, Vairo gatvėje, galimai panaudojus šaunamąjį ginklą buvo sužalotas 1991 m. gimęs vyras ir apgadintas nukentėjusiojo naudotas automobilis BMW X6.
Nukentėjusiajam suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Liudininkai Lrytas trečiadienį pasakojo, kad po šūvių į įvykio vietą suvažiavo gausios policijos pajėgos. Eismas Vairo g. greta sporto klubo buvo uždarytas, viskas buvo aptverta.

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Iš karto po įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 
„Tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę“, – kitą dieną pranešė Šiaulių apskrities VPK.
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Atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, veika ketvirtadienį perkvalifikuota į pasikėsinimą nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Už tai gali grėsti laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba net laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
„Operatyviai surinkus reikšmingus ikiteisminio tyrimo duomenis ir nustačius galimus įtariamuosius, tos pačios dienos vakare, apie 19 val., Jonavoje buvo sulaikyti du įtariamieji (gimę 1990 m. ir 1985 m.). Šiuo metu prokuroras sprendžia dėl kreipimosi į teismą, prašant įtariamiesiems skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą“, – ketvirtadienį po pietų pranešė Šiaulių apskrities policija.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
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