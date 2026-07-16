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Siaubinga kelionė Vilniaus autobusu: vyras kabinėjosi prie keleivės, įsikišus vairuotojui chuliganas išdaužė stiklus ir pabėgo

2026 m. liepos 16 d. 08:50
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ieško chuligano, trečiadienio vakarą sostinės maršrutiniame autobuse kibusio prie ramiai važiavusios keleivės. Įsikišus vairuotojui, chuliganas išdaužė stiklinę pertvarą, sudaužė kito autobuso priekinį stiklą ir paspruko į Pasakų parką.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 15 d. apie 23 val. 05 min. Vilniuje, Laisvės pr., viešojo transporto autobuse „Solaris Urbino“, nenustatytam vyrui kabinėjantis prie keleivės (gim. 2003 m.), įsikišo autobuso vairuotojas (gim. 1969 m.).
Vairuotojas išprašė vyrą iš autobuso, šis išlipdamas išdaužė vairuotojo kabinos pertvaros stiklą.
Įvykio metu privažiavus kitam viešojo transporto autobusui „Solaris Urbino“, vairuojamam vyro (gim. 1984 m.), agresyvus vyras apgadino šio autobuso priekinį stiklą ir pasišalino.
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Incidentas įvyko viešojo transporto stotelėje „Vaivorykštės“, važiuojant Lazdynų link. 
Po incidento įtariamas nubėgo Pasakų parko link, vėliau liudininkai sakė matė jį bėgantį. Tačiau vyro surasti ir sulaikyti policijai nepavyko.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganasVilniusViešasis transportas
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