Sukčiai toliau terorizuoja šalies gyventojus – žmonės vėl atidavė tūkstančius eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 15 d. apie 6 val. 31 min. į Utenos apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1953 m.), kuri pareiškė, kad liepos 14 d. apie 19 val. Utenos r., jai būnant namuose, telefone gavo trumpąją žinutę su nuoroda dėl laimėjimo, kurią paspaudus ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nenustatyti žmonės pasisavino 21 640 eurų.
Taip pat liepos 15 d. apie 12 val. 37 min. į Kauno apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1949 m.), kuri pareiškė, kad birželio 16 d. apie 17 val. Kaune, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijos įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 9 500 eurų
Pinigus moteris atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
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Tą pačią dieną apie 11 val. 43 min. į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1951 m.), kuris pareiškė, kad liepos 9–10 d. Kaune, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 800 eurų.
Vilniaus apskrities VPK praneša, kad liepos 16 d. moters (gimusi 1945 m.) pranešimas, kad liepos 13–14 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis žmogus, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 22 000 eurų ir banko mokėjimo kortelę.
Liepos 13 d. pinigus moyteris atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui, o liepos 14 d. banko kortelę atidavė į namus atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Įtariamoji (gimusi 2003 m.) sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
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Taoip pat liepos 15 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1961 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. 6 min. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 450 eurų, kuriuos jis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad liepos 15 d. Tauragėje vyras (gim. 1940 m.) po pokalbio atidavė prie namų atėjusiam žmogui (apsimetė policijos pareigūnu) patikrinti turėtus grynuosius pinigus.
Nuostolis 3 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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