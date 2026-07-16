Vien sumušti neužteko: įtariama, kad iš aukos dar ir šlykščiai pasityčiota

Trečiadienį (liepos 15 d.) į uostamiesčio policininkus su oficialiu pareiškimu kreipėsi 27 metų vyras. Pranešė, kad dar praėjusį savaitgalį nukentėjo nuo agresyvių chuliganų.
Smurtinis nusikaltimas liepos 11-ąją įvykdytas Klaipėdos senamiestyje esančio Žvejų gatvėje. Ši gatvė laikoma pagrindine uostamiesčio linksmybių vieta – joje yra įsikūręs ne vienas naktinis klubas ir baras.
Pasak klaipėdiečio, jį viešoje vietoje sumušė du nepažįstami vyrai.Kuriuo paros metu vyras užpultas, pareigūnai nustatinėja.
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Klaipėdos miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, pajūrio teisėsaugininkai neatmeta galimybės, kad tai tas pats nusikaltimas, kuris nufilmuotas telefonu, o vaizdo įrašas šiomis dienomis paviešintas socialiniuose tinkluose. Jame matosi, kad prie vieno Klaipėdos senamiestyje, Žvejų gatvėje, esančio naktinio baro jaunas vyras dviejų asmenų paryčiais ne tik sumušamas. Iš jo galimai ir pasityčiota.
Vienas užpuolikas atsiklaupia prie jau po smūgių ant šaligatvio parkritusios aukos, prasega kelnes ir prie nukentėjusiojo galvos ar net veido galimai prikiša savo lytinį organą. Po užpuolikai iš įvykio vietos pasišalina, palikę joje gulėti sumuštą asmenį.
Ne tik šis įrašas, bet ir uostamiesčio viešąsias erdves bei pasilinksminimų įstaigas stebinčių vaizdo kamerų įrašai turėtų padėti kriminalistams pakankamai greitai nustatyti dviejų įtariamųjų asmenybes bei juos rasti.
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