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Vilniaus vagių taikiniu tapo du automobiliai „Tesla“ – nuostolis viršija 51 tūkst. eurų

2026 m. liepos 16 d. 08:22
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, pavogusių du automobilius „Tesla“. Bendras nuostolis viršija 51 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 15 d. apie 14 val. 40 min. Vilniuje, Ozo g., iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Tesla“ (pagamintas 2022 m.).
Nuostolis – 24 200 eurų. 
Taip pat liepos 15 d. apie 18 val. 20 min. Vilniaus r., Girijos kaime, iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Tesla Motors“ (pagamintas 2019 m.), kuriame buvo palikti įvairūs daiktai.
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Bendras nuostolis – 27 040 eurų.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėVilniusTesla automobilis

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