Lietuvos dienaKriminalai

Vilnietis mirė vairuodamas – kūnas rastas automobilyje, sustojusiame greta laidojimo namų

2026 m. liepos 16 d. 09:01
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes, kuriomis mirė automobilį vairavęs vyras. Kūnas rastas automobilyje, sustojusiame greta laidojimo namų, o įvykio vietoje prireikė visų sostinės gelbėjimo tarnybų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 15 d. apie 21 val. Vilniuje, Ąžuolyno g., automobilyje „Volvo“ rastas mirusio vyro (gim. 1973 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Į įvykio vietą po liudininkų skambučio buvo suvažiavusios visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad kelkraštyje greta laidojimo namų sustojusiame automobilyje yra vyras be sąmonės.
Pasak pranešimo, automobilis užrakintas, vyras sėdi vairuotojo vietoje. 
Susiję straipsniai
Mirtis vilnietį pakirto laiptinėje – greitosios medikai padėti jau nebegalėjo

Mirtis vilnietį pakirto laiptinėje – greitosios medikai padėti jau nebegalėjo

Dingęs grybautojas rastas miręs miške greta Rietavo

Dingęs grybautojas rastas miręs miške greta Rietavo

Ankstų rytą Vilniuje – kraupus radinys prie daugiabučio laiptinės

Ankstų rytą Vilniuje – kraupus radinys prie daugiabučio laiptinės

Atvykus policijos pareigūnams, čia jau buvo ugniagesiai, kurie buvo išdaužė durelių stiklą. Greitosios pagalbos medikai konstatavo vairuotojo mirtį.
Kūnas be išorinių smurto žymių, tad nusikaltimas nėra įtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrasVilniusVolvo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.