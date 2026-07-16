Vilnietis mirė vairuodamas – kūnas rastas automobilyje, sustojusiame greta laidojimo namų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 15 d. apie 21 val. Vilniuje, Ąžuolyno g., automobilyje „Volvo“ rastas mirusio vyro (gim. 1973 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Į įvykio vietą po liudininkų skambučio buvo suvažiavusios visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad kelkraštyje greta laidojimo namų sustojusiame automobilyje yra vyras be sąmonės.
Pasak pranešimo, automobilis užrakintas, vyras sėdi vairuotojo vietoje.
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Atvykus policijos pareigūnams, čia jau buvo ugniagesiai, kurie buvo išdaužė durelių stiklą. Greitosios pagalbos medikai konstatavo vairuotojo mirtį.
Kūnas be išorinių smurto žymių, tad nusikaltimas nėra įtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrasVilniusVolvo
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