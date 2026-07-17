Dėl sprogimo grėsmės evakuojami „Teltonikos“ ofisai Vilniuje ir Kaune

„Galimai gautas pranešimas apie užminuotus pastatus, Kaunas Chemijos g. 15 ir Baršausko g.“, – portalui 11 val. 43 min. rašė anonimu likti panoręs skaitytojas.
Kitas kaunietis papildė, kad dėl gautų pranešimų turi evakuotis įmonės „Teltonika“ darbuotojai. Anot jo, daruotojai evakuojami ne tik Kaune, tačiau ir Vilniuje bei Molėtuose.
Portalo žiniomis, įmonė sulaukė anoniminio pranešimo apie galimą užminavimą, dėl to kreipėsi į teisėsaugą. Darbuotojai iš pastatų evakuojami saugumo sumetimais.
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Šią informaciją naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Budintis pareigūnas informavo, kad policijai apie įvykį pranešta. „
Tokį pranešimą turime, ne tik Kaune, bet ir kitų miestų padaliniuose. Šiuo metu apžiūrimos teritorijos, iš pastatų evakavosi patys darbuotojai“, – nurodė jis.
Kol kas informacijos apie rastus įtartintus daiktus policija neturi.
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