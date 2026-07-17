Girta Šalčininkų r. gyventoja namuose sužalojo žymiai girtesnį vyrą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 16 d. apie 20 val. 50 min. Šalčininkų r., Kalesninkų seniūnijoje, Kalesninkų kaime, namuose, konflikto metu, girta (0,82 prom.) moteris (gimusi 1982 m.) sužalojo žymiai girtesnį (3,68 prom.) vyrą (gim. 1980 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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