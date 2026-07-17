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Girta Šalčininkų r. gyventoja namuose sužalojo žymiai girtesnį vyrą

2026 m. liepos 17 d. 09:58
Lrytas.lt
Girtas šeimyninis konfliktas Šalčininkų rajone baigėsi policijos tyrimu. Sužalotam vyriškiui prireikė medikų pagalbos, o jį nuskriaudusi moteris aiškinasi policijai.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 16 d. apie 20 val. 50 min. Šalčininkų r., Kalesninkų seniūnijoje, Kalesninkų kaime, namuose, konflikto metu, girta (0,82 prom.) moteris (gimusi 1982 m.) sužalojo žymiai girtesnį (3,68 prom.) vyrą (gim. 1980 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeŠalčininkų rajonasgirtas vyras
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