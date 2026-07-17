Girtas vyras Kaune pripurškė dujų į greito maisto kioską

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 16 d. apie 18 val. 20 min. Kaune, V. Krėvės pr., girtas (1,86 prom.) vyras (gim. 2002 m.) panaudojo ašarines dujas prieš kitą vyrą (gim. 1992 m.) ir pripurškė jų į greito maisto gamybos ir prekybos kiosko vidų.
Po incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.