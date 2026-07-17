Lietuvos dienaKriminalai

Girtas vyras Kaune pripurškė dujų į greito maisto kioską

2026 m. liepos 17 d. 11:18
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet girtas vyras pripurškė dujų į greito maisto kioską.
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Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 16 d. apie 18 val. 20 min. Kaune, V. Krėvės pr., girtas (1,86 prom.) vyras (gim. 2002 m.) panaudojo ašarines dujas prieš kitą vyrą (gim. 1992 m.) ir pripurškė jų į greito maisto gamybos ir prekybos kiosko vidų.
Po incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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