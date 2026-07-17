Iš Latvijos keliavę prieglobsčio „prašytojai“, Rusijos ir Egipto piliečiai, sučiupti Lietuvoje

Ketvirtadienio vidurdienį prie pat sienos su Latvija, magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.), VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, vykdę neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę, sustabdė patikrinti iš Rygos važiuojantį keleivinį autobusą MAN Lion‘s. Tikrindami Latvijoje registruoto, į Miuncheną (Vokietija) vykstančio autobuso keleivių asmens dokumentus, pasieniečiai atkreipė dėmesį į vieną svetimšalį.
Jaunas vyras prisistatė Egipto piliečiu ir pateikė gegužės 12 d. Latvijoje gautą prieglobsčio prašytojo pažymėjimą. VSAT pareigūnai nustatė, kad 25-erių egiptietis į Lietuvą atvyko neteisėtai, t. y. neturėdamas galiojančio paso su viza ar leidimo laikinai gyventi vienoje iš ES šalių.
Autobuso vairuotojas teigė, kad šis keleivis Rygos autobusų stotyje įlipęs nepastebėtas, nes autobusas turėjęs techninių problemų ir dėl to vėlavęs.
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Pasieniečiai Egipto piliečiui važiuoti neleido, išlaipino jį iš autobuso, sulaikė ir pristatė į Šiaulių pasienio užkardą. Vėliau jis buvo perduotas VSAT Užsieniečių registracijos centro (URC) Pabradėje pareigūnams.
Tą pačią dieną Pagėgių pasieniečiai Šiauliuose sulaikė mūsų šalyje esantį ir į ją atvykusią neteisėtai 38-erių Rusijos pilietį. Jį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnams perdavė kolegos iš Migracijos departamento (MD) Šiaulių skyriaus.
Šis užsienietis pėsčiomis bei pakeleivingais automobiliais į MD Šiaulių skyrių atvyko iš Latvijos. Jis pateikė šiemet gegužės 7 d. Latvijoje gautą prieglobsčio prašytojo pažymėjimą. Kitokių dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į Lietuvą ir joje būti, vyras neturėjo. Įvertinę situaciją, MD pareigūnai užsienietį perdavė pasieniečiams.
VSAT pareigūnai nustatė, kad dėl šio trečiosios šalies piliečio šiemet kovo 17 d. Suomijoje buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo (išsiuntimo). Vyras buvo įpareigotas iki gegužės 9 d. savanoriškai išvykti, paliekant Šengeno erdvę, tačiau šio sprendimo iki šiol neįvykdė.
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Pasieniečiai Rusijos pilietį sulaikė ir perdavė jį VSAT Užsieniečių registracijos centro Pabradėje pareigūnams.
Atlikus Lietuvos ir Latvijos readmisijos sutartyje, reglamentuojančioje neteisėtai atvykusių asmenų grąžinimą, numatytas procedūras, abu svetimšaliai bus perduoti Latvijos pasieniečiams.
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