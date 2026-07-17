Iš Stambulo atskrido ne tik keleivis, bet ir 21 kg vaistų

Lagamine rasta daugiau kaip 21 kg įvairių vaistinių preparatų bei tablečių be pakuočių. Bendra radinio vertė – beveik 952 eurai.
Kadangi prekės nebuvo pateiktos muitinės kontrolei ir deklaruotos nustatyta tvarka, jos buvo sulaikytos, o dėl pažeidimo pradėta administracinė teisena.
Muitinė primena: iš trečiųjų šalių, įskaitant Turkiją, be gydytojo pažymos vienu kartu galima įsivežti ne daugiau kaip 10 vaistinių preparatų pakuočių, skirtų asmeniniam naudojimui.
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Muitinės pareigūnai taip pat gali pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad vežami vaistai yra skirti asmeninėms reikmėms.
Prieš kelionę taip pat verta pasitikrinti galiojančius reikalavimus – tai padės išvengti nemalonių staigmenų oro uoste.
VaistaiKontrabandaLietuvos muitinė
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