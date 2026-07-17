Keturi girti užpuolikai Telšių daugiabučio kieme metalinėmis lazdomis sudaužė vyrą

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, liepos 16 d. apie 23 val. 30 min. Telšiuose, Rambyno g., daugiabučio namo kieme, įžūliu elgesiu demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, keturi girti užpuolikai metalinėmis lazdomis sudaužė blaivų vyrą (gim. 1997 m.).
Nukentėjęs vyriškis nuvežtas į ligoninę, po medikų apžiūros išleistas gydytis ambulatoriškai.
Policija sulaikė keturis girtus įtariamuosius. 1993 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,78 prom. girtumas, kitam 1993 m. gimusiam vyriškiui nustatytas 1,93 prom. girtumas, 1989 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,80 prom. girtumas, 2010 m. gimusiam nepilnamečiui - 1,03 prom. girtumas.
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Pilnamečiai įtariamieji uždaryti į areštinę, nepilnametis perduotas šeimai, jam įteiktas šaukimas atvykti į Telšių policiją apklausai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Buadžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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