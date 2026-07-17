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Lietuvos muitinė perspėja: aptiktos muitinę imituojančios interneto svetainės

2026 m. liepos 17 d. 11:11
Lietuvos muitinė
Lietuvos muitinė perspėja gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė.
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Muitinės departamentą pasiekė informacija, kad subdomenas lrmuitine.vintrack.lt galimai naudojamas apsimesti Lietuvos Respublikos muitine. Nustatyta, kad jame skelbiamas turinys atitinka Lietuvos muitinės ankstesnės interneto svetainės kopiją, o toks domenas gali būti naudojamas sukčiavimo (angl. phishing) ar kitoms socialinės inžinerijos atakoms.
Taip pat nustatytas ir domenas ltmuitino.lt, kuriame taip pat naudojama ankstesnės muitinės interneto svetainės išvaizda.
Gyventojai raginami būti budrūs, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis.
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Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra:
· Lietuvos muitinės svetainė – muitine.lrv.lt
· Muitinės paslaugų portalas – mano.muitine.lt
Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais.
muitinėsukčiaiklastotė
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