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Panevėžio policija tiria nužudymą: kūnas buvo be smurto žymių, tiesą atskleidė teismo medikai

2026 m. liepos 17 d. 08:30
Lrytas.lt
Panevėžio policija sulaikė vyrą, kuris įtariamas pusamžio vyriškio nužudymu. Tik radus kūną, nusikaltimas nebuvo įtariamas, tačiau teismo medikams palaikus ištyrus, ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas, tyrimo ėmėsi kriminalistai.
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Pusamžio vyro kūnas buvo rastas trečiadienį. Kaip vėliau skelbė policija, liepos 15 d. apie 18 val. 20 min. Panevėžio r., Liūdynės kaime, rastas vyro (gim. 1972 m.) kūnas.
Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių nepastebėta. Tad nusikaltimas nebuvo įtariamas, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas buvo perduotas teismo medicinos ekspertams. Šie atlikę reikiamus tyrimus konstatavo, kad vyras gali būti nužudytas. Apie tai, kad tyrimas buvo perkvalifikuotas į nužudymą, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
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„Atlikus pirminius veiksmus nustatyta, kad mirtis smurtinė“. - paskelbė policija.
Tyrimo ėmėsi kriminalistai ir greitai nustatė vieną įtariamąjį. Vyras (gim. 1987 m.) buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
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