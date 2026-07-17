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Per konfliktą vyras Vilniuje padegė moters drabužius, o vėliau atėmė rankinę

2026 m. liepos 17 d. 10:32
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško vyro, kuris padegė moters drabužius, o vėliau pagrobė jos rankinę.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 16 d. apie 23 val. 35 min. Vilniuje, Vėtrungių g., bute, kilus konfliktui, vyras (gim. 1997 m.) padegė buto šeimininkės (gimusi 1973 m.) drabužius.
Vėliau, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, išplėšė iš moters rankų rankinę ir pasišalino.
Pagalbos moteris gatvėje kreipėsi į atsitiktinius praeivius. Atvykus pareigūnams moteris sakė, kad ją skriaudė pažįstamas vyras. Iš pradžių jis ją smaugė, paskui padegė drabužius ir atėmė rankinę.
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