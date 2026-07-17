Per konfliktą vyras Vilniuje padegė moters drabužius, o vėliau atėmė rankinę

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 16 d. apie 23 val. 35 min. Vilniuje, Vėtrungių g., bute, kilus konfliktui, vyras (gim. 1997 m.) padegė buto šeimininkės (gimusi 1973 m.) drabužius.
Vėliau, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, išplėšė iš moters rankų rankinę ir pasišalino.
Pagalbos moteris gatvėje kreipėsi į atsitiktinius praeivius. Atvykus pareigūnams moteris sakė, kad ją skriaudė pažįstamas vyras. Iš pradžių jis ją smaugė, paskui padegė drabužius ir atėmė rankinę.
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Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamasis ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo ir dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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