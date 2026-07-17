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Praėjusią parą Lenkijos pasieniečiai sučiupo dar mažiausiai 10 migrantų, nelegaliai atvykusių iš Lietuvos

2026 m. liepos 17 d. 14:25
Lrytas.lt
Lenkijos pasieniečiai praneša praėjusią parą sučiupę dar mažiausiai 10 migrantų, neteisėtai į šalį patekusių iš Lietuvos. Visi jie grąžinti mūsų šalies pareigūnams.
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Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, migrantai sulaikyti trijose skirtingose vietose. Visų pirma buvo sulaikyti trys vyrai – du Alžyro piliečiai ir vienas Kongo pilietis.
Netrukus kitoje vietoje sulaikyti šeši migrantai – du Burkina Faso piliečiai, 2 Gvinėjos piliečiai ir po vieną Malio bei Burundžio pilietį.
Galiausiai buvo sulaikytas ir vienas į Vakarų Europą traukęs Egipto pilietis.
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Nei vienas iš sulaikytų migrantų neturėjo dokumentų, leidžiančių jiems legaliai atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje.
Pranešama, kad Lietuvos ir Lenkijos sieną visi migrantai kirto pėsčiomis draudžiamose vietose.
Visi sulaikytieji perduoti Lietuvos pareigūnams.
 
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