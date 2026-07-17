Siaubo akimirkos lifte: agresyvus vilnietis rankomis sudaužė veidrodį ir čiupęs šukę apiplėšė pažįstamą moterį

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 16 d. apie 21 val. Vilniuje, Pašilaičių g., daugiabučio namo lifte, vyras rankomis sudaužė veidrodį ir, grasindamas šuke kartu buvusiai moteriai (gimusi 1999 m.), pagrobė jos mobiliojo ryšio telefoną.
Nukentėjusi moteris sugebėjo išsikviesti policiją, o pareigūnams atvykus pasakojo, kad siaubo akimirkas lifte ji išgyveno būdama kartu su pažįstamu vyru.
Moteris pareigūnams pasakė vyriškio vardą, pavardę ir kur jis gyvena. Tačiau policininkams nuvykus į įtariamojo namus, durų niekas neatidarė.
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Moteris sakė per incidentą patyrusi 100 eurų nuostolį ir labai išsigandusi.
Įtariamasis (gim. 1992 m.) ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam žmogui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
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