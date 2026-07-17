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Siaubo akimirkos lifte: agresyvus vilnietis rankomis sudaužė veidrodį ir čiupęs šukę apiplėšė pažįstamą moterį

2026 m. liepos 17 d. 09:50
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško vyro, kuris daugiabučio lifte sudaužė veidrodį ir čiupęs šukę apiplėšė pažįstamą moterį.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 16 d. apie 21 val. Vilniuje, Pašilaičių g., daugiabučio namo lifte, vyras rankomis sudaužė veidrodį ir, grasindamas šuke kartu buvusiai moteriai (gimusi 1999 m.), pagrobė jos mobiliojo ryšio telefoną.
Nukentėjusi moteris sugebėjo išsikviesti policiją, o pareigūnams atvykus pasakojo, kad siaubo akimirkas lifte ji išgyveno būdama kartu su pažįstamu vyru. 
Moteris pareigūnams pasakė vyriškio vardą, pavardę ir kur jis gyvena. Tačiau policininkams nuvykus į įtariamojo namus, durų niekas neatidarė.
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