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Kraupi Lekėčių paslaptis: dvi savo dukras vonioje paskandinęs tėvas savaitę tūnojo kaimynų tvarte Istorijos, sukrėtusios Lietuvą

2026 m. liepos 18 d. 20:14
Indrė Raugalaitė, Loreta Juodzevičienė, Jadvyga Karaliūnienė
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Šakių rajone, Lekėčiuose 1999-ųjų rugsėjo 29-ąją iš vaistinės grįžusi 32-ejų Aušra Karbauskienė namų vonioje rado paskandintas 1 metukų ir šešiametę dukteris.
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LekėčiaiAtsukam laikąŠakių rajonas
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