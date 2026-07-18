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Kriminalai
Kraupi Lekėčių paslaptis: dvi savo dukras vonioje paskandinęs tėvas savaitę tūnojo kaimynų tvarte
Istorijos, sukrėtusios Lietuvą
2026 m. liepos 18 d. 20:14
Indrė Raugalaitė, Loreta Juodzevičienė, Jadvyga Karaliūnienė
Lrytas Premium nariams
Šakių rajone, Lekėčiuose 1999-ųjų rugsėjo 29-ąją iš vaistinės grįžusi 32-ejų Aušra Karbauskienė namų vonioje rado paskandintas 1 metukų ir šešiametę dukteris.
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