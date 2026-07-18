Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje ir Kaune sukčiai pačiupo įspūdingo dydžio grobį (1)

2026 m. liepos 18 d. 08:05
Lrytas.lt
Pasiūlę pelningas investicijas iš dviejų Vilniaus ir Kauno gyventojų sukčiai pasisavino daugiau kaip 50 tūkst. eurų. 
Daugiau nuotraukų (1)
Liepos 17 d. į Kauno m. Dainavos PK kreipėsi moteris (gim. 1966 m.), kuri pareiškė, kad birželio 10 d. Kaune, būnant namuose, per programėlę „Telegram“ susisiekė nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris prisistatęs investavimo konsultantu, apgaulės būdu išviliojo 28 750 eurų. 
Tą pačią dieną į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1965 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpyje nuo 2025 m. gruodžio 12 d. iki šių metų liepos 15 d. Vilniaus r., paskambino nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris prisistatęs investicijų vadybininku, apgaulės būdu išviliojo 21 920 eurų.
Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
sukčiaiVilniusKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.