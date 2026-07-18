Liepos 17 d. į Kauno m. Dainavos PK kreipėsi moteris (gim. 1966 m.), kuri pareiškė, kad birželio 10 d. Kaune, būnant namuose, per programėlę „Telegram“ susisiekė nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris prisistatęs investavimo konsultantu, apgaulės būdu išviliojo 28 750 eurų.
Tą pačią dieną į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1965 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpyje nuo 2025 m. gruodžio 12 d. iki šių metų liepos 15 d. Vilniaus r., paskambino nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris prisistatęs investicijų vadybininku, apgaulės būdu išviliojo 21 920 eurų.
Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.