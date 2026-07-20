Apžergęs neregistruotą keturratį, girtas šalčininkietis vidury dienos su šlepetėmis riedėjo patrulio keliu

Penktadienio popietę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistema užfiksavo ties Versekėlės kaimu (Šalčininkų r.) keturračiu motociklu patrulio keliu važiuojantį vidutinio amžiaus barzdotą vyrą. Motociklas buvo be valstybių numerių, o šlepetėmis avintis vairuotojas – be šalmo. Į pažeidimo vietą nedelsiant išvyko pasienio sargyba.
Įsibrovėlį pasieniečiai sustabdė jau prie gretimo Ūtos kaimo. Išsiaiškinta, kad motociklininkas – 47-erių vietos gyventojas, nors jokio asmens dokumento jis neturėjo. Vyras teisinosi važiavęs pasidairyti po savo nuosavą mišką, manydamas, kad leidimas jam būti valstybės sienos apsaugos zonoje – vis dar galiojantis.
Su šalčininkiečiu bendraujantiems VSAT pareigūnams kilo įtarimas, kad jis gali būti apsvaigęs nuo alkoholio. Nuo motociklininko sklido stiprus svaigalų tvaikas, jo judesiai buvo nekoordinuoti, kalba – nerišli. Apie įvykį pasieniečiai pranešė Šalčininkų policijos komisariatui.
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Atvykus jo pareigūnams, patrulio keliu pasivėžinusio vyro girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju pūtimu užfiksuota 2,35 promilės, antruoju – 1,83 promilės alkoholio koncentracija, o tai kvalifikuojama kaip vidutinis girtumo laipsnis.
Už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis, Lietuvoje taikoma baudžiamoji atsakomybė, kurios pasekmė – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Tikėtina, kad šalčininkietis taip pat kuriam laikui neteks teisės vairuoti.
Be to, pasieniečiai nustatė, kad vyras nėra įrašytas į VSAT sudaromą asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą, jis taip pat nepateikė asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Dėl to VSAT pareigūnai jam įteikė šaukimą po kelių dienų atvykti į Purvėnų pasienio užkardą, kai ten bus nagrinėjama jo administracinio pažeidimo byla.
Neblaivų motociklininką ir jo keturratį pasieniečiai perdavė policijos pareigūnams, kurie toliau aiškinsis įvykio aplinkybes.
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Tą pačią dieną kito VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinio, Gintaro Žagunio pasienio užkardos, pareigūnai, patruliavę kelyje Šalčininkai–Dieveniškės–Krakūnai, ties Širvių kaimu (Šalčininkų r.), pasienio ruože, sustabdė patikrinti automobilį „Nissan Murano“. Krosoverį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 47-erių vilnietis.
Jam išlipus išsyk tvokstelėjo alkoholiu, kalbėti vyrui sekėsi sunkiai. Alkotesterį turėję pasieniečiai patikrino vairuotoją. Pirmąsyk vilnietis pripūtė 2,35, antrąsyk – 2,24 promilės. Tai atitinka vidutinį girtumo laipsnį, už kurį įstatyme numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Apie sulaikytą girtą vairuotoją VSAT pareigūnai informavo Šalčininkų policijos komisariatą, o atvykus jo patruliui – perdavė vilnietį ir jo automobilį.
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