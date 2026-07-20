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Girtas Vilniaus r. gyventojas kilus konfliktui dėl alkoholio smeigė peilį broliui į nugarą

2026 m. liepos 20 d. 09:40
Lrytas.lt
Vilniaus policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris kilus konfliktui dėl alkoholio sekmadienį vakare smeigė peilį broliui į nugarą.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 19 d. apie 22 val. Vilniaus r., Rakionių kaime, namuose, kilus konfliktui, girtas (2,63 prom.) vyras (gim. 1990 m.) peiliu sužalojo kitą vyrą (gim. 1984 m.), kuris, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Apie incidentą pareigūnus informavo pats nukentėjęs vyriškis. Paskambinęs pagalbos telefonu jis sakė, kad kilus konfliktui dėl alkoholio maždaug prieš valandą brolis jam peiliu dūrė į nugarą.
Vyriškis sakė, kad žaizda kraujuoja, skauda. Jis taip pat tvirtino, kad po konflikto smurtavęs brolis kažkur dingo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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