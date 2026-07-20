Girtas Vilniaus r. gyventojas kilus konfliktui dėl alkoholio smeigė peilį broliui į nugarą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 19 d. apie 22 val. Vilniaus r., Rakionių kaime, namuose, kilus konfliktui, girtas (2,63 prom.) vyras (gim. 1990 m.) peiliu sužalojo kitą vyrą (gim. 1984 m.), kuris, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Apie incidentą pareigūnus informavo pats nukentėjęs vyriškis. Paskambinęs pagalbos telefonu jis sakė, kad kilus konfliktui dėl alkoholio maždaug prieš valandą brolis jam peiliu dūrė į nugarą.
Vyriškis sakė, kad žaizda kraujuoja, skauda. Jis taip pat tvirtino, kad po konflikto smurtavęs brolis kažkur dingo.
Susiję straipsniai
Atvykę pareigūnai įtariamąjį surado ir sulaikė. Jis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
broliaiKonfliktasAlkoholis
Rodyti daugiau žymių