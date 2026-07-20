Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, liepos 19 d. apie 15 val. Joniškyje, Malūno g., girta moteris (gimusi 1986 m.), būdama svečiuose, smurtavo prieš kitą girtą moterį (gim. 1964 m.).
Atvykę pareigūnai išmatavo moterų girtumą. Rezultatai gerokai nustebino. Nukentėjusiai moteriai nustatytas 3,43 prom girtumas.
Smurtavusi moteris buvo dar girtesnė. Jau nustatytas 4,14 prom. girtumas.
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„Nukentėjusioji vykti į gydymo įstaigą atsisakė“, - praneša policija.
Dar viena girta moteris dėl smurto pareigūnams turės aiškintis Šiauliuose. Kaip pranešė policija, liepos 19 d. apie 20 val. 55 min. Šiauliuose, Gardino g., šalia baro įėjimo, girta (tikrintis girtumą atsisakė) moteris (gimusi 1983 m.), smurtavo prieš kitą moterį (gimusi 1993 m.). Nukentėjusiajai medikų pagalbos neprireikė.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
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