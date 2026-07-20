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Kelmės r. policijai bandant sulaikyti vyrą, kartu buvusi moteris puolė pareigūnę

2026 m. liepos 20 d. 10:03
Lrytas.lt
Kelmės rajone sulaikyta girta moteris, kuri užpuolė policijos pareigūnę ir ją sužalojo.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 18 val. 13 min. Kelmės r., Stulgių kaime, namo kieme, policijos pareigūnams dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikant vyrą, kartu su įtariamuoju buvusi moteris sužalojo Kelmės r. PK pareigūnę (gimusi 2005 m.).
Pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Girta (2,62 prom.) įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
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