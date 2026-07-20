Kelmės r. policijai bandant sulaikyti vyrą, kartu buvusi moteris puolė pareigūnę

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 18 val. 13 min. Kelmės r., Stulgių kaime, namo kieme, policijos pareigūnams dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikant vyrą, kartu su įtariamuoju buvusi moteris sužalojo Kelmės r. PK pareigūnę (gimusi 2005 m.).
Pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Girta (2,62 prom.) įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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