Lenkai Lietuvos pasieniečiams savaitgalį grąžino 8 migrantus, prasmukusius iš mūsų šalies

Kaip rašoma Palenkės vaivadijos pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį (liepos 17 d.) sulaikė 8 migrantus, neteisėtai atvykusius iš Lietuvos.
Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną kirto pėsčiomis, draudžiamoje vietoje.
Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams.
Tai buvo vientelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje.
Iš viso šiemet nuo metų pradžios, Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos.
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