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Lenkai Lietuvos pasieniečiams savaitgalį grąžino 8 migrantus, prasmukusius iš mūsų šalies

2026 m. liepos 20 d. 12:26
Lrytas.lt
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Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus, į kaimyninės šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės.
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Kaip rašoma Palenkės vaivadijos pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį (liepos 17 d.) sulaikė 8 migrantus, neteisėtai atvykusius iš Lietuvos.
Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną kirto pėsčiomis, draudžiamoje vietoje.
Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams.
Tai buvo vientelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje.
Iš viso šiemet nuo metų pradžios, Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos.
migrantaisulaikymasLietuvos ir Lenkijos pasienis
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